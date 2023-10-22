رعب في إسرائيل.. صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وبلدات غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وبلدات غلاف غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن صوت صفارات الإنذار الصاروخية يدوي في عدد من المستوطنات الجنوبية، بما في ذلك مدينة عسقلان الساحلية.

ولكن لا توجد تقارير فورية عن الإصابات أو الأضرار.

كما أشارت الصحيفة الإسرائيلية، الناطقة بالإنجليزية، إلى سماع صوت صفارات الإنذار الصاروخية أيضا في بلدة كيسوفيم الحدودية بغزة.

وقبل قليل، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار الصاروخية تدوي في وسط إسرائيل، مما يشير إلى وابل قادم.

كانت صافرات الإنذار تدوي في العديد من المدن؛ بما في ذلك ريشون لتسيون وهولون وبات يام.

وتأتي صفارات الإنذار بعد هدوء حوالي ثماني ساعات.

وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الدفاع، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنهما يخططان لإخلاء 14 تجمعا سكنيا إضافيا بالقرب من الحدود اللبنانية، وسط هجمات صاروخية متكررة من قبل حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية المتحالفة معه على مدار الأسبوعين الماضيين.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تقول الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة للوزارة (NEMA) إنه سيتم نقل السكان إلى بيوت الضيافة التي يمولها الاحتلال، بعد موافقة وزير الدفاع يواف جالانت على الخطة.

في الأسبوع الماضي، بدأت الهيئة الإسرائيلية في إخلاء 28 مجتمعا على بعد كيلومترين من الحدود، بالإضافة إلى مدينة كريات شمونا.