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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محدش يقدر يتكلم معاه.. أحمد شوبير: نجم الأهلي طلب الرحيل لهذا النادي

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أحمد عبد القادر نجم النادي الأهلي يرغب في خوض تجربة احترافية في صفوف الوكرة القطري.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير: "أحمد عبد القادر يمتلك عرضا من نادي الوكرة القطري، وهناك اهتمام من جانب الريان قبل أن يتراجع الأخير".

وتابع: "رغبة الوكرة في ضم أحمد عبد القادر جاءت بعد نجاح تجربة حمدي فتحي، والنادي القطري سيفتح مفاوضات مع الأهلي قريبا".

وواصل: “أحمد عبد القادر يريد الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في ظل عدم مشاركته أساسيا مع الأهلي، وبالتالي يرغب في الحصول على فرصة، ومحدش يقدر يتكلم معاه لأنه سيلعب خارج مصر، خاصة أن الأهلي رفض عرضا من الدوري الروسي الموسم الماضي ولم يتجدد العرض”.

الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع سيمبا 2-2 في مباراة الذهاب، الجمعة الماضي.

شوبير الأهلى النادي الأهلي أحمد عبد القادر الوكرة القطرى

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