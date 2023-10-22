أخبار مثيرة في الزمالك| قرار من أوسوريو عقب مواجهة سموحة.. وعروض خليجية لنجم "الأبيض"

شهد الزمالك العديد من الأحداث البارزة خلال الساعات الماضية جاء ابرزها تحرك عاجل لدعم سكان غزة ورفض الجمعية العمومية اعتماد الميزانية السنوية.



وتم صدور أول قرار من مجلس ادارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب وموعد أول مباراة للفارس الأبيض بعد خماسية سموحة.



وشهد الزمالك تلقي أحمد فتوح نجم القلعة البيضاء عروضا خليجية قبل تجديد عقده فى قادم الأيام.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث داخل جدران نادي الزمالك فى الآونة الأخيرة.

تحرك عاجل لدعم غزة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بقيادة حسين لبيب عن تجهيز شاحنات لدعم غزة بعد العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني خلال الفترة الحالية

وجاء بيان مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد كالتالي: نظرا لعدم استلام المجلس رسمياً مقاليد الأمور داخل الزمالك يتم نشر هذا البيان للمجلس الجديد المنتخب على صفحة القائمة الموحدة الرسمية.

وأضاف البيان: مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسئوليته الوطنية واتساقا مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تستنكر بأشد العبارات، الجرائم والممارسات غير الإنسانية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني.



وتابع البيان: ندعو الشعوب والحكومات وكافة الجهات والهيئات المحبة للسلام والمعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير.

وفي هذا السياق، قرر المجلس البدء فورًا في التنسيق مع كافة الجهات المعنية نحو:

١. تجهيز شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية؛ تمهيدا لإرسالها إلى فلسطين.

٢. تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني داخل النادي.

٣. تشكيل لجنة دائمة لبحث سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

عمومية الزمالك ترفض اعتماد الميزانية

رفضت الجمعية العمومية لنادي الزمالك اعتماد ميزانية 2022-2023 على هامش انتخابات القلعة البيضاء.

وبدأ نادي الزمالك في إجراءات إحالة الميزانية للجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات المحتملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات، سواء بإقرار عدم وجود مخالفات أو إحالتها لنيابة الأموال العامة.



أول قرار لمجلس الزمالك الجديد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستفادة من خبرات المرشحين الذين لم يفزوا في انتخابات النادي، حيث سيتم دمجهم مع المجلس الجديد لتعزيز الفريق واستغلال خبراتهم.

وتم تسليم مهام المجلس الجديد رسميًا عقب الفوز فى الانتخابات التي جرت الجمعة الماضي بعد استلامه المهمة من اللجنة المعينة التابعة لوزارة الشباب والرياضة.



عروض خليجية لنجم الزمالك

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك عن عقد جلسة في الإمارات جمعت بين أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ووكيله مع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي إماراتي.

قالت المصادر أن أحمد فتوح نجم نادي الزمالك تلقي عرضا مغريا للانتقال إلي صفوف النادي الإماراتي خلال ميركاتو الشتاء.

أضافت المصادر أن أحمد فتوح نجم نادي الزمالك أبدي موافقة مبدئية علي العرض الإماراتي واشترط تأجيل الحسم لما بعد انتخابات نادي الزمالك وعقد جلسة اخري مع المسؤولين الجدد.

ويمتلك أحمد فتوح نجم الزمالك عرضا أخر من أحد الأندية التي تشارك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي .



موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مباراته القادمة مع إنبي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 7 مساءا .

واكتسح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل خماسية الزمالك مصطفي شلبي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيري وشيكابالا فيما سجل هدف سموحة الوحيد فادي فريد.

وشهد اللقاء رفض لاعبو الزمالك الاحتفال بعد تسجيل الأهداف فى شباك سموحة دعما للقضية الفلسطينية.

وتواجد فى المقصورة الرئيسية مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب لمؤازرة الفارس الأبيض في أول ظهور له بعد انتخابه أمس الجمعة.

وشهد اللقاء قيام شيكابالا نجم نادي الزمالك بالتوجه إلي مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق أثناء تواجده على الدكة مداعبا له وداعما لزميله السابق.



الزمالك يصعد للمركز الثالث بعد الفوز على سموحة في الدوري

نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فى بلوغ المركز الثالث فى ترتيب جدول الدوري الممتاز.



ووصل فريق الزمالك الي النقطة الثامنة فى ترتيب جدول الدوري الممتاز ويحتل المركز الثالث خلف فريق فيوتشر المتصدر بتسع نقاط ووصيفه النادي المصري بنفس الرصيد

أول قرار من مدرب الزمالك بعد خماسية سموحة

قرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك منح لاعبي الفارس الأبيض راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز على سموحة بخماسية في الدوري.

ويعاود بعدها فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريباته عقب الراحة استعدادا لمواجهة نادي انبي المنتشي بالفوز امام نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدف يوم الجمعة القادم في الدوري الممتاز.