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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خوفا من الإيقاف.. أنشيلوتي يسخر من حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

سخر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، من أداء الحكم ريكاردو دي بيرجوس خلال مباراة فريقه ضد إشبيلية أمس السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي: "لأسلوب الساخر هو الطريقة الوحيدة بعد هذه المباراة لأنني أعتقد أنه إذا قلت ما أفكر فيه حول التحكيم فسيتم إيقافي عدة مباريات، وأكثر ما أريده في هذه اللحظة هو الجلوس على مقاعد بدلاء ريال مدريد، إذاً، لتجنب الإيقاف، لا أقول ما أفكر به حقاً وأوظف الأسلوب الساخر قليلاً".

وأضاف “ساخرا”: ""قدم الحكم أداءً جيداً وقام بكل شيء بشكل صحيح، أوقف الهجمة المرتدة حرصاً على صحة اللاعب وقدم مباراة على المستوى".

وتابع: "لقد أعجبتني قرارات الحكم بنسبة 100%، كانت مباراة فيها مواجهات كثيرة وأعتقد انه أصاب في جميع قراراته".

واختتم: "في نهاية المباراة طلبت منه توضيحاً لأنه حذرني ولا أعرف السبب، كنت أتحدث مع كامافينجا، لم أتحدث مع اللاعبين، لكنني سعيد للغاية بتحكيمه". 

اشبيلية أنشيلوتي ريال مدريد الدوري الإسباني ريكاردو دي بيرجوس

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