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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من البيت.. خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين

فيش وتشبيه
فيش وتشبيه

يسعى الكثير من الشباب إلى البحث عن كيفية استخراج فيش وتشبيه أونلاين خاصة أن صحيفة الحالة الجنائية تعد من أبرز وأهم المستندات التي تطلبها الشركات والهيئات والمؤسسات من المتقدمين للوظائف.


استخراج فيش وتشبيه أونلاين

ويهتم الكثير من الشباب باستخراج فيش وتشبيه أونلاين دون الحاجة إلي الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراجه والقيام بذلك من المنزل.

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أسرع فيش وتشبيه من البيت بنفس اليوم.. تعرف على الخطوات

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شرط وحيد يمنعك من استخراج فيش وتشبيه أون لاين| تعرف عليه

خطوات استخراج فيش وتشبيه

ومن خلال موقع وزارة الداخلية يمكن للراغبين في استخراج فيش وتشبيه من المنزل القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تشمل مايلي :-


- تبدء أولي خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين من المنزل بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية .

- وفى هذه الخطوة وبعد ظهور الصفحة الرئيسية من موقع وزارة الداخلية، يتم اختيار الخدمات الإلكترونية التي تؤدي إلى الأيقونة الخاصة بـ «الأدلة الجنائية».

- كما تتضمن  خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين من المنزل تظهر الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطن، ليقوم بعدها بالضغط على أيقونة «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

- وفى هذه الخطوة و بعد اختيار الخدمة المطلوب إجراءها، يتم الضغط على «تسجيل الدخول» حتى يتم بدأ إجراءت الخدمة المطلوبة.

- كما تشمل خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين من المنزل بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع وزارة الداخلية.

- إذا كان المستخدم لم يكن لديه حساب على موقع الوزارة، يقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد، ثم بعد ذلك يقوم بملء جميع البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب الخاص بالمواطن، وبعد الانتهاء من التسجيل وتحديد كلمة المرور المطلوبة، يتم الضغط على تسجيل.

- وبعد الانتهاء من إنشاء حساب خاص بالمواطن على موقع وزارة الداخلية، تظهر الصفحة الخاصة باستخراج فيش وتشبيه أون لاين، ثم يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لاستخراجه، وبعدها يختار طريقة الدفع إلكترونيا.

- وفى هذه الخطوة ينتظر المواطن وصول الفيش و التشبيه للمنزل في أقرب وقت.

أسعار استخراج فيش وتشبيه

 

وتتضمن أسعار استخراج فيش وتشبيه ما يلي :- 

- يتم سداد  29 جنيها للصحيفة الجنائية العادية.

- كما تتضمن أسعار الفيش الجنائي 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.

- أما سعر الصحيفة الجنائية المميكنة 49 جنيها مصريا

- كما تبلغ  سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية 70 جنيها مصريا.

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لو هتقدم على هذه الكلية.. اعرف خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين

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شرط وحيد يمنعك من استخراج فيش وتشبيه أون لاين| تعرف عليه

موعد استلام فيش وتشبيه أونلاين

- 48 ساعة بالنسبة للفيش المستعجل على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.
- ويستغرق الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة  24 ساعة .
- أما في حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم

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