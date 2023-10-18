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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسرع فيش وتشبيه من البيت بنفس اليوم.. تعرف على الخطوات

صدى البلد

يعتبر الفيش الجنائي أو الصحيفة الجنائية من المستندات المهمة لكل مواطن عند تقديمه لوظيفة أو غيرها من الجهات التي تطلبه، وفي ضوء اتجاه الدولة للرقمنة بشكل كبير في قطاعات عدة فقد أتاح الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية المصرية، خدمات جديدة لتسهيل الإجراءات على المواطن، والذي جاء من بينها طلب استخراج فيش وتشبيه مستعجل، فمن خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية، يمكن استخدام خدمة استخراج فيش وتشبيه مستعجل في أي وقت ومن أي مكان.

يبحث الراغبين في استخراج الفيش الجنائي المستعجل عن سعر الفيش الجنائي المستعجل 2023  ويتم تحديد رسوم عمل فيش جنائي مستعجل 2023م  من خلال شراء استمارة بملغ 100 جنيه ، ولاستكمال الإجراءات.

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خطوات استخراج فيش جنائي مستعجل

حرصت وزارة الداخلية على استخراج فيش جنائي مستعجل بكل سهولة ويسر من خلال موقعها الالكتروني، في خطوات بسيطة، حيث يمكن استخراج فيش جنائي مستعجل بكل سهولة ، من خلال السجل المدني في العباسية أو أقرب سجل مدني للراغب في  استخراج فيش جنائي مستعجل في نفس اليوم.

وبمكن استخراج فيش جنائي مستعجل في نفس اليوم، ضمن الخدمات الالكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية للتسهيل على المواطن وتلافي الازدحامات في السجلات المدنية عند استخراج فيش جنائي مستعجل.

ويتم استخراج فيش جنائي مستعجل نظرا لطلبه في احدي جهات العمل بشكل عاجل لسرعة انهاء إجراءات تعيين الراغب في عمل فيش جنائي مستعجل.

تتمثل فئات الفيش الجنائي 4 فئات، وأسعارها كالآتي:-

  • 29 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العادية.
  • 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.
  • 49 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية المميكنة.
  • 70 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية.

 

الوقت الذي يستغرقه استخراج الفيش والتشبيه

يختلف نوع الفيش الجنائي بناء على الطلب المقدم  حيث يتم تحديد المدة الزمنية لاستلام الفيش الجنائي بناءً على نوع الطلب.

فيش وتشبيه مستعجل

وتطلب بعض الجهات استخراج فيش جنائي مستعجل ، أو ما يسمي بصحيفة الحالة الجنائية لمعرفة أذا كان الشخص مطلوبا في إحدى القضايا أو سبق سجنه.

ويمكن للشخص الراغب في استخراج فيش جنائي مستعجل تحضير الأوراق اللازمة لاستخراج فيش جنائي مستعجل من خلال استخدام موقع وزارة الداخلية، ثم  الضغط على زر قسم الأدلة الجنائية واختيار زر صحيفة الحالة الجنائية المميكنة ، ويتم ادخال البيانات المطلوبة والدفع الإلكتروني عبر حساب البنك او أى وسيلة أخرى، كما يمكن إجراء هذه الخطوات عبر تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة.

بعد ذلك يتم استخراج فيش جنائي مستعجل وارساله للطالب في العنوان الذي تم إدخاله في البيانات.

في حالة الطلب المستعجل أونلاين يستغرق 48 ساعة، على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

في حالة الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة . في حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم.

وزارة الداخلية استخراج فيش جنائي مستعجل الفيش الجنائي طلب استخراج فيش وتشبيه مستعجل

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