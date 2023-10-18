أوقفوا الحرب .. اليهود الأمريكان يعتصمون في الكونجرس | شاهد

قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأربعاء، إن المئات من اليهود الأمريكيين يعتصمون في الكونجرس.

وظهر المعتصمون خلال مقاطع الفيديو التي نشرت يرددون “لن نغادر حتى يدعو الكونجرس إلى وقف إطلاق النار في غزة”.

ويوجد أكثر من 350 شخصًا بالداخل، بما في ذلك عشرين حاخامًا، يقاومون بالصلاة.

https://x.com/alsayg/status/1714725974078628045?s=20

https://x.com/ibraheem_l/status/1714726229390061772?s=20

https://x.com/AlnuamyA/status/1714725883586494889?s=20

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.