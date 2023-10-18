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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يقررون الهجوم البري على غزة؟.. نتنياهو يجتمع مع مجلس وزراء الحرب

نتنياهو يجتمع مع
نتنياهو يجتمع مع مجلس وزراء الحرب

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نتنياهو يجتمع مع مجلس وزراء الحرب في المقر العسكري للجيش الإسرائيلي كيريا في تل أبيب، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأفادت القناة الـ12 العبرية، بأن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي أخبر اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التدخل البري في قطاع غزة أمر لا مفر منه.

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وقرر مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي الاجتماع في المقر العسكري في تل أبيب، حيث من المتوقع "إعلان قرارات كبرى الليلة"، حسب صفحة “إسرائيل رادار”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الاستعداد للتحرك بريا ضد قطاع غزة.

وكانت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، ذكرت نقلا عن مصادرها الخاصة، أنه من غير المرجح أن تبدأ إسرائيل هجوما بريا في قطاع غزة طالما أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، موجود في البلاد.

 إسرائيل قامت  بتجميع حوالي 400 قطعة من معدات العسكرية

بدورها، ذكرت صحيفة “نيكي آسيا” نقلاً عن صور الأقمار الصناعية، أن إسرائيل قامت  بتجميع حوالي 400 قطعة من معدات العسكرية في المناطق المتاخمة لشمال قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة “نيكي آسيا” نقلاً عن صور الأقمار الصناعية.

وحسب صحيفة “نيكي آسيا”، فإن ذلك يشير إلى احتمال أن إسرائيل تستعد لعملية برية، وتسرع في نشر قوات على مسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وتشمل المعدات ناقلات جند مدرعة ومركبات مدرعة أخرى.

وتم التقاط الصور من قبل شركة “بلانيت لابس” الأمريكية في 15 أكتوبر.

وأكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج لشبكة “سي إن إن”، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تستعد لعملية برية.

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