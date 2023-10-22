فيديو قديم.. أحمد موسى ينفي شائعة انسحاب أمير قطر من قمة القاهرة

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة شائعات انسحاب أمير قطر، من مؤتمر القاهرة للسلام أمس.

وكتب: “‏زعموا أن أمير قطر انسحب اعتراضا علي كلمة أحمد أبو الغيط التي تحدث فيها عن المقاومة ووصفها بالعصابات الإرهابية.. الحقيقة أن أمير قطر لم ينسحب لأن أبو الغيط لم يذكر كلمة عصابات إرهابية من الأصل بل دافع بقوة والفيديو المتداول ويظهر فيه انسحاب أمير قطر قديم منذ قمة تونس ٢٠١٩”.

وعقدت قمة القاهرة للسلام 2023 بالعاصمة الإدارية بدعوة من مصر لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وحضر القمة عدد كبير من أمراء وزعماء وقادة الدول العربية والأجنبية.

أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني يغادر قمة السلام

وصل مطار القاهرة الدولي، السبت، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023.

وعلق متحدث الرئاسة المستشار احمد فهمي على ما تردد حول أن أمير قطر غادر مبكرا لقمة القاهرة للسلام قائلا ان هذا أمر غير صحيح ولم تحدث أي مشكلة مطلقا مع أمير قطر "، مضيفا:" أمير قطر لبى الدعوة وشارك بنفسه في القمة ثم غادر بشكل طبيعي".