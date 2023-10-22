في عام 2023، أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي الاقتصادي الجديد Galaxy A14، والذي يتميز بشاشة كبيرة وبطارية تدوم طويلاً.

يتميز Galaxy A14 بشاشة مقاس 6.6 بوصة من نوع PLS LCD بدقة FHD+، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة للأفلام والألعاب. كما يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مما يوفر جودة صور ممتازة في مختلف الظروف.

يعمل Galaxy A14 بمعالج MediaTek Helio G80، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. كما يدعم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مما يوفر عمر بطارية طويلاً.

يتوفر Galaxy A14 بألوان الأسود والأبيض والأحمر والأخضر، ويتوفر في الأسواق المصرية بسعر حوالي 4999 جنيه مصري.

بسعر زهيد وأقوى بطارية..أحدث موبايل سامسونج اقتصادي في مصر

مزايا Galaxy A14:

• شاشة كبيرة بدقة عالية

• كاميرا رئيسية جيدة

• عمر بطارية طويل

عيوب Galaxy A14:

• تصميم بلاستيكي

• لا يدعم الشحن السريع

Galaxy A14 هو خيار جيد للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف اقتصادي بشاشة كبيرة وبطارية تدوم طويلاً. يوفر الهاتف أداءً جيدًا في المهام اليومية، كما يتميز بكاميرا رئيسية جيدة. ومع ذلك، فإن التصميم البلاستيكي وعدم دعم الشحن السريع من أبرز العيوب التي قد تؤثر على قرار الشراء.

ويوفر الهاتف أداءً جيدًا في المهام اليومية وكاميرا رئيسية جيدة ، ومع ذلك، فإن تصميمه البلاستيكي وعدم دعمه للشحن السريع من أبرز العيوب.