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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل ومعالج قوي .. أحدث موبايل من Honor بسعر اقتصادي

بكاميرا 50 ميجابكسل
بكاميرا 50 ميجابكسل ومعالج قوي..أحدث موبايل اقتصادي من Honor

تم إطلاق Honor Play 8T في الصين منذ فترة قريبة، يأتي الهاتف من الفئة المتوسطة بشاشة LCD ساطعة وبطارية ضخمة وسعة تخزين كبيرة تبلغ 256 جيجابايت وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل.

 

مواصفات Honor Play 8T 

 

 يتميز Honor Play 8T بشاشة IPS LCD  قياس 6.8 بوصة توفر جودة عرض Full HD + وسطوعًا يصل إلى 850 شمعة. يتميز تصميم الهاتف الخلفي بسطح محكم مميز يلعب بتأثيرات الضوء والظل المتداخل كما يوجد ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.

يضم Play 8T معالج شركة ميدياتيك نوع Dimensity 6080 ، وحتى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR4x ، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ، و 256 جيجابايت من التخزين.

و يحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة تعد بثلاث سنوات من المتانة وعمر بطارية ممتد و وفقًا للعلامة التجارية ، بمجرد شحن Play 8T بالكامل ، يمكنه تقديم 123 ساعة من تشغيل الموسيقى ، أو 10 ساعات من الألعاب ، أو 55 ساعة من وقت التحدث ويأتي الهاتف مع دعم الشحن السريع بقوة 35 وات.

من حيث قدرات الكاميرا ، يتميز Honor Play8T بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مساعدة بدقة 2 ميجابكسل ، وتم تجهيز الجهاز بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. 

بالإضافة إلى ذلك ، يتميز Play 8T بمكبرات صوت ستريو مزدوجة لتجربة صوتية بصرية غامرة. يأتي محملاً مسبقًا بنظام Magic OS 7.2 المستند إلى Android 13.

باختصار ، Play 8T هو إصدار معدّل قليلاً من Honor Play 50 Plus الذي يعمل بمعالج Dimensity 6020 ، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر في الصين.

 

سعر Honor Play 8T 

 

يتوفر Honor Play8T في نسختي ذاكرة 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت ،و 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت .

 يبلغ السعر حوالي 150 دولارًا أمريكيًا (أي ما يعادل 4500 جنيه مصري) و حوالي 178 دولارًا أمريكيًا على التوالي. يأتي بثلاثة ألوان: الأسود والفضي والأخضر، والهاتف متاح الآن للطلب المسبق في الصين ومن المقرر إطلاقه في السوق في 23 أكتوبر.

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