السيسي يتقدم جنازة اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون المالية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيعي الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.

وقدم الرئيس السيسي، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العظيم، مشيرا إلى أنه خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة، داعياً الله- عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

صندوق تحيا مصر

ومن جهته، نعى صندوق تحيا مصر، ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين الصندوق تحيا مصر، مؤكدا أنه رمز من رموز مصر والمؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين.