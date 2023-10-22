والد الطفل الفلسطينى المرتجف: أرضنا هنعيش ونستشهد عليها وبنعلم ولادنا كده

قال سعد والد الطفل المرتجف، أنه مدنى كغيره من الفلسطينيين، والاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل بجواره معقبا:" المنزل كان 3 طوابق تساوى بالأرض".



وأضاف سعد والد الطفل المرتجف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم نهال طايل، أن أسرته نجت من الاستشهاد عقب تدمير المنازل المحيطة.

عايشين بدون أى خدمات



وأضاف والد الطفل المرتجف قائلا:" عايشين بدون أى خدمات لا مياه ولا كهرباء ولا طاقة، لو الحال استمر زى ما هو هنموت من الأوبئة".

وعن نجله أكد: عايش فى صدمة كبيرة وبالليل يتحول لطفل غير اللى عارفينه"

وبالنسبة لحديث أهالى غزة قال:" بنتكلم مع بعض بنقول دى ارضنا ومش هنسيبها والشهادة شرف لينا وبنعلم ولادنا كده "