خبير استراتيجي: إسرائيل تحاول تصفية قطاع غزة وتحويله لحاجز بإدارة مدنية

قال اللواء محمد عبدالسلام، زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن المشهد الحالي داخل قطاع غزة واضح وضوح الشمس بالنسبة لكل من يرى كيف تستخدم إسرائيل قوتها، فإسرائيل تجري استعداداتها للدخول في قطاع غزة، حيث تحاول تصفيته ليكون منطقة عازلة أو حاجزاً يتم إدارته بشكل مدني بالاشتراك مع بعض الدول الأخرى.

وأضاف "عبدالسلام"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر تعي ما يجري في القطاع، لأن القضية تكمن في عدم تصدير المشكلة من قطاع غزة بسيناء ونستبدل المقاومة الشعبية أو المقاومة التي تقوم بها حماس بجيش مصر.

وأشار إلى أن مصر ستتخذ قرارها في الوقت الملائم، وإسرائيل أمامها الآن عدة سيناريوهات لدخول غزة، وستضع في اعتبارها بأن هناك أسرى في القطاع ومن ثم ستحاول الحفاظ عليهم واستردادهم لاستعادة معنويات شعبها.

وأكد أن هناك مقاومة تعاديها ومتمسكة بالأرض وتعرف تفاصيلها سواء من فوقها أو أسفل في الأنفاق، ومن ثم دخول إسرائيل للقطاع سيكون محسوباً للغاية.