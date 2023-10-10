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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب".. محاضرة بآثار عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استضافت كلية الإثار جامعة عين شمس الأحد الماضي ، اللواء أركان حرب الدكتور محمد عبد الخالق قشقوش، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحد شهود عيان وأبطال معركة العزة والكرامة في 1973م.

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وقد ألقى محاضرة لطلاب الكلية والجامعة بعنوان: (حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب)، وأعقبها فتح باب المناقشات، حيث تفضل بالرد على تساؤلات الطلاب.

وجاء ذلك ، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، وفي ظل احتفالات الدولة المصرية بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

ويشار إلى أن اللقاء عقد بالتعاون بين إدارة رعاية الطلاب بالكلية وإدارة التربية العسكرية بالجامعة، وبحضور العقيد أركان حرب أحمد فهمي، مدير الإدارة ، وتولى إدارة الجلسة د. غادة فايد، رائد اتحاد طلاب الكلية.

كلية الاثار جامعة عين شمس الدكتور محمد عبد الخالق قشقوش أكاديمية ناصر العسكرية العليا Jobs Education

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