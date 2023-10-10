عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فعاليات ندوة "انتصارات أكتوبر ملحمة للأجيال القادمة " في زراعة عين شمس.. صور

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع المجلس القومى للمراة فرع القاهرة ندوة بعنوان " انتصارات أكتوبر ملحمة للأجيال القادمة" وذلك بحضور اللواء أركان حرب نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، تحت رعاية الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس وبمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم، والدكتور محمد السعيد البسيوني رائد أسرة طلاب من أجل مصر،  والدكتورة رقيه شلبي مقرر مناوب المجلس القومي للمراة فرع القاهرة وبتشريف السيدات أعضاء المجلس القومي للمراة فرع القاهرة ، والمهندس عوض دسوقي مدير عام الكلية والسادة أعضاء إدارة رعاية الشباب ، ود خديوي محمد مدير الإدارة ومديري الادارات وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية، ولفيف من السادة رؤساء الأقسام العلمية والهيئة المعاونه بالكلية .

txt

بحضور رئيس هيئة قضايا الدولة ووكيل النواب.. حقوق عين شمس يعقد اجتماعه الدوري

txt

آداب عين شمس تحتفل بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد وتكرم أبرز رموزها

اعربت الدكتورة رقية شلبي عن سعادتها بتواجدها للاحتفال بذكرى انتصارات اكتوبر بكلية الزراعة جامعة عين شمس وقدمت سيادتها التحية للحضور الكريم وإدارة الكلية لاستضافتها الندوة واشادت بدور المرأة البارز في المجتمع

اشاد الدكتور احمد جلال عميد الكلية سيادته بمكانة سيناء لمصر فهى هبة مصر وبوابة مصر واستعادتها شرف لمصر والعرب جمعاََ وأن التاريخ سيذكر بفخر ما قام به المصريبن لاسترداد أراضيهم وبذل الغالي والنفيس في سبيل حبات رمل سيناء الغالية .

واشار لدور الفلاح المصري أثناء حرب أكتوبر العظيم وكيف انه سطر بطولات لايزال التاريخ يذكرها وسيظل يسرها بحروف من ذهب فضرب الجندي المصري أروع الأمثلة في الفداء والتضحية والتمكين وكيف تغلب الإرادة المستحيل ووجه الشكر للمراة المصرية شريكة الكفاح في الوطن ودورها يشهد له التاريخ فكم دافعت عن وطنها وكانت الحصن الحصين الذي يحتمي بها الوطن وتحتمي به فكل الازمات التي مرت علي مصر تشهد بدور المرأة المصرية الأم والزوجة والابنه والأخت الوطنية الشامخة .


وأوضح اللواء أركان حرب  نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة سيادته عن الفترة ما قبل الحرب ومرارة النكسة وكيف كان القرار المصري في يومي التاسع والعاشر من يونيو سنة ١٩٦٧ وبداية التماسك والتفاف الشعب حول قيادته وبرغم من تنحي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كيف زحفت الجماهير لتجبرة على استكمال الكفاح وأول ماقال عبد الناصر ما أخذ بالقوة لايستر إلا بالقوة ومن هنا بدت شرارة استعادة بناء صفوف الجيش المصري بعد ساعات فقط من النكسة وأوضح سيادته بأنه تشرف بأنه كان ضمن أبطال تلك الفترة بعد النكسة وكان يعمل مع زملائة بجمع المعلومات خلف خطوط العدو وعدد سيادته بعض المواقف النادرة الوجود ولا تحدث إلا بمعجزه وحدثت بالفعل بفضل الله وتوفيقه وكيف ينجيهم الله كل مره من عدو ظنو آنه رأهم ومسافة أمتار ولكن ينزل الله غشاوة على اعين العدو حتى يتمكن هو ورفاقه من جمع المعلومات المطلوبة وإرسالها للقيادة للتعامل معها .

و تحدث عن اليوم السادس من اكتوبر العظيم وكيف العبور وتوفيق المولى عز وجل وكيفية التغلب على أسطورة الجيش الذي لايقهر الذائفة رغم فارة التسليح وتطورة والتي كانت تميل فيه كفة الميزان تجاه العدو ولكن الله سبحانه وتعالى نصر مصر وابنائها وقيادتها الحكيمة الشهيد البطل محمد أنور السادات وحكمته في إدارة المعارك ثم استطرد سيادته الحديث عن سيناء وأهميتها البالغة لمصر والأطماع التي تدور حولها ودور القيادة المصرية سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي واعمار وتنمية  سيناء وتحول لونها للون الأخضر وملايين المصريين لأعمارها وانشاء ٦ أنفاق تربط سيناء بالوطن الام بدقائق فقط فهذا التواجد البشري الذي تجاوز ٣ مليون بعدما كان حوالي نصف مليون فقط بكامل سيناء والمعد له الزيادة بحلول ٢٠٣٠ ليصل لحالي ١٠ مليون بسيناء ذلك يقتل أطماع الطامعين.

كلية الزراعة جامعة عين شمس7
كلية الزراعة جامعة عين شمس7
كلية الزراعة جامعة عين شمس6
كلية الزراعة جامعة عين شمس6
كلية الزراعة جامعة عين شمس5
كلية الزراعة جامعة عين شمس5
كلية الزراعة جامعة عين شمس4
كلية الزراعة جامعة عين شمس4
كلية الزراعة جامعة عين شمس3
كلية الزراعة جامعة عين شمس3
كلية الزراعة جامعة عين شمس2
كلية الزراعة جامعة عين شمس2
كلية الزراعة جامعة عين شمس1
كلية الزراعة جامعة عين شمس1
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة عين شمس اتحاد طلاب كلية الزراعة أسرة طلاب من أجل مصر انتصارات أكتوبر Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

بشرى سارة من الحكومة بشأن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية.. وهؤلاء معاقبون

الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

سرها عجيب في جلب الرزق وسداد الدين .. اغتنم هذه الآية ورددها

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

فلسطين.. المقاومة تقصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق مؤتمر علمي بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

أستاذ جامعي: دعم الدولة للنوابغ والمتوفقين يرفع مستوى التعليم والتكنولوجيا في مصر

عميد زراعة عين شمس يكشف تفاصيل بدء العام الدراسي الجديد

غدا.. مؤتمر علمي بكلية الدراسات العليا للطفولة بالتعاون مع طب عين شمس

ترشيحاتنا

بحضور الرئيس السيسي.. خريجو كلية الشرطة يقدمون عروضا بالخيل

عارضين فيلمًا تسجيليًّا.. طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون سيناريوهات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

السلطات الفلسطينية تطالب بإدخال المواد الغذائية والطبية لقطاع غزة

تراجع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء

البيئة: دعم أسيوط بمفارم للتخلص الآمن من مخلفات الذرة الرفيعة| تفاصيل

المعركة ستستمر طويلا.. بيان جديد من جيش الاحتلال يكشف أخر التطورات في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

مطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. اشتعال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا| صور

7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

فيديو

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ