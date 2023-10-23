ديدان البطن عند الاطفال وطرق الوقاية منها وعلاجها





ديدان البطن هي مرض يصاب به الكثير من الأطفال والبالغين، بسبب بعض العادات السيئة والخاطئة في الحياة اليومية، مثل شرب وتناول الماء والطعام الملوث، أو عن طريق قضم الأظافر بالفم، فتحدث الإصابة بالديدان المعوية ، وتنتشر الإصابة بديدان البطن بحلول فصل الصيف وخروج الأطفال في الأماكن العامة.





لذا نقدم لكم في هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى اعراض واسباب الإصابة بديدان البطن…





الديدان المعوية تحدث نتيجة الإصابة المعدية من تناول الأطفال للأطعمة من خلال تناول الأطعمة مع شخص مصاب بالديدان..





تناول الطعام الملوث





عدم غسل اليدين قبل تناول الطعام





قضم الأظافر بالفم





تناول الطعام غير المطبوخ جيداً، فغالباً تكون الديدان المعوية موجودة على الأطعمة والنباتات غير المطهية





أنواع ديدان البطن





هناك الكثير من أنواع الديدان المنتشرة والأكثر خطورة، ومن الديدان الأكثر شيوعاً هي:





الدودة الشريطية أو الدودة الوحيدة





هذه الدودة تظهر كحويصلة عند تحليل البراز، وقد لا تشعر بأعراضها، مثل الضعف وفقدان الشهية والإسهال ووجع البطن.





دودة هيتروفيس





ديدان الهيتروفيس تنتشر في جدار الأمعاء الدقيقة، وهي دودة صغيرة جداً، ذات لون أحمر ويبلغ طولها 2 ملم.





دودة الإسكارس





هذه الدودة منتشرة ولها اسم آخر فيطلق عليها العامة ثعبان البطن، وتنتشر هذه الدودة في تجويف الأمعاء الدقيقة، وخطر هذه الدودة على الأطفال أنها تسبب لهم سوء تغذية، بسبب أنها تتغذي على المواد الغذائية التي يتناولونها، وقد يصل طولها إلى 30سنتيمتر.





دودة الإنكلستوما





وهي دودة رفيعة يصل طولها نحو 1 سنتيمتر، هذه الدودة خطيرة جداً لأنها تتغذى على الدم، وتسبب الأنيميا وأمراض فقر الدم، ومن أعراض الإصابة بدودة الإنكلستوما الشعور بصداع والإغماء وزغللة العين، وسماع صوت صفير في الأذن، وانتفاخ البطن.





دودة الإكسيورس





تعيش هذه الدودة في الأمعاء وبعضها يفضل العيش في الزائدة الدودية، ودودة الإكسيورس عبارة عن ديدان صغيرة بيضاء اللون





أعراض ديدان البطن عند الاطفال :





تظهر بعض الأعراض على المصاب بـ ديدان البطن ، لذا على الوالدين متابعة أولادهم في حالة الشعور بالأعراض التالية :





يظهر في البراز ديدان لونها أبيض، وتكون على هيئة أشرطة





حكة الشرج، والشعور بحركة في منطقة فتحة الشرج خاصة في فترة الليل





ألم شديد في الأمعاء





يصاب المريض بـ ديدان البطن بـ فقر الدم





نقصان تدريجي في الوزن، ونجد أن الأشخاص الذين يعانون من ديدان البطن تظهر لديهم أعراض نحافة





الإغماء المتكرر، والمعاناة من الأرق وقلة النوم





الشعور بـ صداع





الإصابة بـ عسر الهضم





سيلان اللعاب وجفاف الشفاه خاصةً في النهار





ألم الصدر و صدور صوت من الأسنان





ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي





الإمساك ،وقد يستمر الإمساك لمدة يومين، وقد يصاب الطفل بـ إسهال، وهذا لأن بعض الديدان تنتج مادة خاصة تحفز الجسم على طرد الطعام غير المهضوم





متلازمة التعب المزمن ، وتعني الإجهاد الدائم و الإرهاق





خلل في الجهاز المناعي ، فيكون الطفل عرضة إلى الإصابة بالأمراض والفيروسات التي تصيب الجهاز المناعي، وتظهر حينها علامات الطفح الجلدي





علاج الديدان عند الأطفال من المنزل





يعد الطبيب هو المعالج الأول في حالة علاج الديدان عند الأطفال، إلا أن الوصفات المنزلية البسيطة تعد وسائل مساعدة لا تغني عن استشارة الطبيب ولا يُنصح بها كخيار علاجي أولي ومن أمثلة هذه الأدوات المنزلية:





الثوم:

هي حبات من لؤلؤ تعمل كمطهر معوي طبيعي تقضي على بيض الديدان كما تمنع إناث الديدان من وضع بيضها.





زيت جوز الهند:

يمتلك زيت جوز الهند خصائص علاجية فريدة، يعمل كمضاد حيوي طبيعي للبكتيريا ومضاد للفيروسات.





الجزر:

يحتوي الجزر على العديد من الألياف التي تُساعد على تنظيم حركة الهضم والامعاء وبالتالي تُساعد في تنظيف المعدة والأمعاء من الديدان.





أكل الترمس البلدى

مفيد جدا الترمس فى علاج الديدان وايضا يعد من المصادر المهمه للبروتين ولذلك يساعد فى التغذيه





الزعتر والشيح البلدى

يعد الزعتر والشيح البلدى من افضل قواتل الديدان وايضا فى تنظيف القولون والأمعاء





تعد هذه الأطعمة وسائل مساعدة أولية وليست بديلًا عن زيارة الطبيب.





بجانب مجموعة من طرق الوقاية من اصابة الطفل بالديدان





طرق الوقاية من اصابة الطفل بالديدان





يُنصح بضرورة اتباع طرق الوقاية المختلفة لحماية طفلك من الإصابة بالديدان منها:





احرص على غسل الخضراوات والفاكهة جيدًا قبل تناولها.





احرص على طهي الطعام جيدًا.

علم طفلك ثقافة غسل اليدين بانتظام وقبل وبعد تناول الطعام.





يجب على الطفل أن يتجنب لمس وجهه بصورة متكررة.





احرص على تقليم أظافر طفلك بانتظام.





احرص شرب الماء الصحي والنظيف.





كلها عادات صحية وثقافة عامة يجب أن تُرسخ في عقول أطفالنا وأن نعلمهم اياها بالعادة وليس بالمنطق.