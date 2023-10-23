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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبد المنعم سعيد: باسم يوسف لخص الموضوع بكبسولات وأثر على الأغلبية ومحمد صلاح ثروة قومية عربية

باسم يوسف ومحمد صلاح
باسم يوسف ومحمد صلاح

قال النائب عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي عضو مجلس الشيوخ، إن لا يوجد سلطة حاسمة علي حماس وهذه المجازر تكررت خمس مرات ، ومضيفاً إن حماس تقصد الأهانة بالسلطات الفلسطينية.

وأضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “مانشت” على قناة "CBC" مع الإعلامي جابر القرموطي" علي أن محمد صلاح ثروة قومية عربية وله دور كبير وقت الأزمة الفلسطينية، منوهاً أن محمد صلاح دفع مبالغ طائلة للهلال الأحمر ولن ييلغ بها أحد ولكن يرفض أن يفرض رأيه علي جمهوره أثناء تأدية المبارايات لأن لديه حرية فكرية ولن يجبر أحد علي أتباع ما يريده صلاح.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلي أن الفيديو الذي كان بين باسم يوسف ومورغان عمل انقلاب وتابع أستخدم باسم قدراته الكوميدية في التعامل مع الموضوع ولخص الموضوع بطريقة كبسولات وكان الحوار ممتع وكان له تأثير مباشر على الأغلبية.

عبد المنعم سعيد حماس السلطة الفلسطينية باسم يوسف محمد صلاح فلسطين إسرائيل جيش الاحتلال

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