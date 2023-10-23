الخولي: شبابنا عاش وشاف القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الصهيوني.. فيديو

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، معلقا على الأحداث الجارية: "نحن في هذا الوقت العصيب مسنودين على رئيسنا ورئيسنا مسنود علي شعبه وبقولها من جوايا"، متابعا :"شبابنا عاش وشاف القضية الفلسطينية ولاحظ أن الحل اللي الجيش الصهيوني بيطالب بيه عشان نوقف الضرب في الشعب الفلسطيني خدوهم عندكم وده طبعاً بيهدد الامن القومي".

وأضاف «الخولي» من خلال مكالمة هاتفية عبر برنامج “مانشيت” على قناة "CBC" مع الإعلامي جابر القرموطي: "الوضع الحالي خرج شبابنا من القمقم بسبب سنه الصغير".

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، : "الإنسانية تأثر عليا بأن الطفل طفل والروح روح حتي لو الطفل إسرائيلي فهو في الأخر طفل وخايف ده دينا وده اللي اتعلمناه من دينا الإنسانية.