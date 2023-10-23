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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل حفل "مسلم" بساقية الصاوي إلى 11 نوفمبر

صدى البلد

قررت إدارة ساقية الصاوى تأجيل حفل المطرب الشعبى مسلم إلى يوم 11 نوفمبر المقبل ، تضامنًا مع أحداث غزة ، والذى كان من المقرر إقامته يوم 28 من أكتوبر الجارى.

وكان قد تم طرح تذاكر حفل مسلم بسعر موحد 250 جنيهًا.

كشف محمد عبدالله عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي للنقابة، عن تفاصيل إلغاء حفل المطرب مصطفى زكريا والشهير بمسلم بمحافظة الدقهلية.

وقال محمد عبدالله فى تصريحات خاصة إنه تم إلغاء حفل المطرب الشعبي مسلم بالمدرسة الأمريكية الدولية بالدقهلية بسبب الخلافات القائمة بينه وبين منتج أعماله سلطان الشن.

 

وأضاف عبدالله أن النقابة لم تعط تصريحا لمسلم لهذا الحفل وعلى إثره تم إلغاء حفله لحين تقنين أوضاعه مع منتج أعماله سلطان الشن.

 

بيان مسلم بعد أزمته الأخيرة

وأعرب المطرب مسلم في بيان إعلامي عن قلقه من موقف نقابة المهن الموسيقية حيال شكوى سلطان الشن ضده، الذي يتمسك بعقد باطل قانونا وقع عليه وهو" قاصر"، وهو فعل معاقب عليه بقانون العقوبات (مادة 338 من قانون العقوبات).

ويؤكد الفنان أن وجود نزاع قضائي بينه وبين المنتج يستوجب غل النقابة يدها عن النزاع حتى يصدر حكم القضاء فيه، لا سيما أن النقابة تردد دوما أنها تأخذ جانب الفنان، وفعلت ذلك في النزاع بين "روتانا" والفنان "تامر عاشور".

إدارة ساقية الصاوي إدارة نقابة المهن الموسيقية المطرب الشعبى مسلم المطرب مسلم مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية

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