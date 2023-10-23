محافظ الغربية يجتمع برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة مستجدات صيانة معدات الإغاثة

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والشؤون المالية وذلك لمناقشة مستجدات صيانة المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء للتأكد من الحالة الفنية لهذه المعدات وقدرتها علي مجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ما تم من مراجعة وحصر جميع المعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطنين أمانة، ومسئوليتنا جميعا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت واقعا ملموسا.

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