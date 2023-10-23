نور إيهاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

تألقت الفنانة نور إيهاب في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت نور إيهاب، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة مرتدية لوك كاجوال، كما تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها،ووضعت مكياجًا جذاب ليبرز جمال ملامحها، مما حازت علي اعجاب متابعيها





نور إيهاب تشارك فى المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض بالسعودية.



تفاصيل مسرحية ميمو





وانطلقت الاثنين الماضي 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول من مارس 2023م.



ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.