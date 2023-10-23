قصف 320 هدفًا.. استشهاد 60 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس، عن استشهاد أكثر من 60 شخصًا ليل الأحد الإثنين في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

وقال المكتب في بيان صادر اليوم الاثنين إن "أكثر من 60 شهيدًا الليلة حتى الآن إثر غارات عنيفة ودامية انتقامية بحق المدنيين".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم الاثنين، قصف 320 هدفًا في قطاع غزة الليلة الماضية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إنه ضرب حوالي 320 هدفًا في قطاع غزة خلال اليوم الماضي.

وبينما يستعد الاحتلال الإسرائيلي لهجوم بري في غزة، أوضح جيش الاحتلال أن الضربات تركز على مواقع يمكن أن تعرض القوات للخطر.

ولفت إلى أن القوات الجوية قصفت خلال الليل أنفاقًا يختبئ فيها عناصر من الفصائل الفلسطينية، ومواقع عسكرية، ومواقع مراقبة، ومواقع صواريخ موجهة بقذائف الهاون والمضادة للدبابات.

وكشف عدد من المسؤولين الأمريكيين لصحيفة نيويورك تايمز أن البيت الأبيض يرغب في أن تسمح إسرائيل بمزيد من الوقت لإجراء المفاوضات حول الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في غزة ولدخول المساعدات إلى القطاع، قبل إطلاق العملية البرية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يقول التقرير إن إدارة بايدن تريد أيضا زيادة الاستعدادات تحسبا لأي هجمات محتملة على أهداف أمريكية في المنطقة من الجماعات التي تتخذ من إيران مقرا لها، والتي يعتقد أنها من المرجح أن تزداد مع استمرار الحرب.

وقال مسؤولان للصحيفة الأمريكية إن الرسالة قد تم نقلها إلى إسرائيل عبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يتحدث مع نظيره الاسرائيلي، يوواف جالانت، كل يوم تقريبا. بينما لم يؤكد المتحدث باسم جالانت التقرير للصحيفة.