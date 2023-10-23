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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحميك من الجلطات .. جمال شعبان يكشف أهمية وجبة الإفطار

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشورا على صفحته الشخصية بالفيسبوك عن أهمية تنــاول وجبــة الإفطــار. 

وقال شعبان في منشوره هل  تناول الافطار أمــرٌ هــامٌ وضــروري أم أن وجبة الإفطار غير مهمة ويمكن الاستغناء عنها ؟ وما الآثار المترتبة على عدم تناول وجبة الإفطار؟

الإجابة

وجبة الإفطار مهمة جدا الدراسات العلمية بينت أن إهمال وجبة الإفطار يؤدي إلى ارتفاع معظم حالات السكتات القلبية والجلطات المسببة للوفاة في ساعات الصباح الأولى، حيث تكون الصفائح الدموية في ذلك الوقت أكثر نشاطاً وتميل إلى تشكيل تجلطات‏.

في حين أن تناول القليل من الطعام صباحاً ربما يقلل من نشاط تلك الصفائح حيث تندفع كمية كبيرة من الدم إلى المعدة لإتمام عملية الهضم‏. 

 

الآثار المترتبة على إهمال وجبة الإفطار :

ممكن أن تتسبب في أزمات القلب  والجلطات ‏

لذلك يجب على مرضى القلب خاصة تناول إفطار خفيف وقليل الدسم يتكون من طبق صغير من الفول وقطعة جبن قريش وبيضة مسلوقة، كذلك يمكن تناول الزبادي والخبز الأسمر وقطعة من الفواكه مع البعد تماماً عن الأكلات الدسمة والتوقف عن التدخين وتقليل كميات الملح المستخدمة فى الطعام‏، وممارسة رياضة المشي يوميًا‏.

إهمال وجبة الإفطار أهمية وجبة الإفطار الدكتور جمال شعبان جلطات دكتور جمال شعبان

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تحميك من الجلطات .. جمال شعبان يكشف أهمية وجبة الإفطار

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