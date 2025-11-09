مدبولي: مصر سعت على مدار سنوات لوضع رؤية متكاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر سعت على مدار السنوات الأخيرة لوضع رؤية متكاملة تتركز على استقرار الاقتصاد وجاهزية البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الثقة العالمية في السياسيات الاقتصادية المصرية تؤكد أن مصر سوق يمكن الاستثمار فيه من أجل الاستدامة، مضيفا أن مجال الاعمال العالمي والاستثمار تأثر في الكثير من الامور.

واضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة له في القمة العالمية لصناعة التعهيد، أن مصر تواجه العديد من المصاعب في ظل التحديات العالمية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر احرزت تقدما على الصعيد الاقتصادي هو ما اشاد به المؤسسات الدولية.