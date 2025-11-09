مبيعات كيما تتخطي المليار جنيه خلال 3 أشهر

كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 1164% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما تحقيق أرباحاً بلغت 482.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بقيمة 38.17 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

مبيعات كيما

وارتفعت مبيعات شركة كيما خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 1.18 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 958.89 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وأوضحت شركة كيما أن أسباب ارتفاع أرباحها يرجع لزيادة قيمة المبيعات السنوية بقيمة 226 مليون جنيه وزيادة مكاسب فروق العملة بقيمة 375 مليون جنيه رغم زيادة تكلفة إيرادات النشاط بقيمة سنوية 110 مليون جنيه، وزيادة التكاليف التسويقية بقيمة 22 مليون جنيه.

كيما أقوى الشركات في السوق المصري

وجاءت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في أسوان، ضمن قائمة مجلة “فوربس” الشرق الأوسط السنوية لأقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025، وحلت "كيما"، التي تأسست عام 1956 وأحد الصروح الصناعية الكبرى في مجال إنتاج الأسمدة والكيماويات، بالمرتبة 34 في القائمة.

وبدأت "كيما" في أغسطس 2024 في مشروع إقامة مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة 600 طن/يوم و800 طن/يوم على التوالي.

ونجحت الشركة مؤخرا في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون للعمل بعد توقف أكثر من 5 سنوات، وقد وقعت اتفاقا مع شركة الشرق الحقيقي (شركة مصرية باستثمارات سعودية)؛ بغرض استغلال وتشغيل المصنع لإنتاج سبائك السيليكومنجنيز، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا، بما يحقق عوائد متوقعة لصالح شركة كيما تقدر بنحو 1.8 مليون دولار سنويًا من تشغيل المصنع والمنتجات الثانوية.