أرباح كيما تتخطى 8.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 61% خلال العام المالي الماضي 2024-2025.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أنها سجلت صافي ربح بلغ 986.96 مليون جنيه خلال المدة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 2.54 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

ارتفاع الإيرادات

ارتفعت إيرادات شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما خلال العام المالي الماضي إلى 8.6 مليار جنيه، مقابل 6.53 مليار جنيه في المدة نفسها من العام المالي السابق له.

كيما أقوى الشركات في السوق المصري

وجاءت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في أسوان، ضمن قائمة مجلة “فوربس” الشرق الأوسط السنوية لأقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025.

وحلت "كيما"، التي تأسست عام 1956 وأحد الصروح الصناعية الكبرى في مجال إنتاج الأسمدة والكيماويات، بالمرتبة 34 في القائمة.

بدأت "كيما" في أغسطس 2024 في مشروع إقامة مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة 600 طن/يوم و800 طن/يوم على التوالي.

ونجحت الشركة مؤخرا في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون للعمل بعد توقف أكثر من 5 سنوات، وقد وقعت اتفاقا مع شركة الشرق الحقيقي (شركة مصرية باستثمارات سعودية)؛ بغرض استغلال وتشغيل المصنع لإنتاج سبائك السيليكومنجنيز، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا، بما يحقق عوائد متوقعة لصالح شركة كيما تقدر بنحو 1.8 مليون دولار سنويًا من تشغيل المصنع والمنتجات الثانوية.