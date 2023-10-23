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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ظهور بهلول في الغردقة يثير الجدل.. ما القصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رصد  غطاسون وعاملون بالأنشطة البحرية، القرش الحوتي بهلول قبالة سواحل مدينة الغردقة، وهو حدث بيئي نادر يُعد فريدًا في عالم البيئة البحرية.

 

قامت جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر برصد ظهور القرش الحوتي بهلول، وهو نوع نادر ومهدد بالانقراض.

 

حسب الدكتور محمود معاطي، باحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، يبلغ طول هذا القرش البالغ 13 متراً ويزن حوالي 21 طنًا. يتغذى القرش الحوتي بهلول على الهائمات الحيوانية من خلال فتح فمه لامتصاص المياه وتنقيتها للحصول على الغذاء.

 

تُعد هذه المشاهد نادرة وتسهم في دعم سياحة الغوص في المنطقة. القرش الحوتي لا يشكل تهديدًا للإنسان نظرًا لعدم وجود لديه أسنان، ولهذا يجب عدم مضايقته أو إزعاجه. يُشدد على أهمية السماح له بالتحرك بحرية والحفاظ على مسافة آمنة للتجنب مناطق الخطر وضمان سلامة الغطاسين والبيئة المحيطة به.

 

ظهور القرش الحوتي بهلول يُظهر ضرورة الحفاظ على التنوع البيئي والحياة البحرية. من المهم تعزيز الوعي حول هذه الظواهر البيئية النادرة وضرورة حمايتها. يشكل هذا الحدث البيئي فرصة للتعلم والاحترام والتقدير للحياة البحرية والطبيعة المحيطة بنا.

القرش الحوتي بهلول الغردقة حماية البيئة البحرية سياحة الغوص التنوع البيئي

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