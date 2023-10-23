بحجة إثارة الجدل.. فصل بلوجر مصري من عمله بفرنسا لدعمه فلسطين.. فيديو

خلال الساعات القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبلوجر مصري يعمل في فرنسا وهو يصرح غاضبًا عن فصله من عمله بفرنسا بسبب دعمه لفلسطين.

قال البلوجر المصري كريم قباني في الفيديو الخاص به أنه تم فصله من عمله لأن "آرائه مثيرة للجدل" مضيفًا أن هناك زميله تعمل معه تقوم يوميًا بتنزيل (ستوريز) عن البلد الثانية (إسرائيل) وهو لم يتكلم معها نهائيًا بهذا الشأن قائلًا "كل يوم بسكت وبروح الشغل ومبكلمهاش كلمة".

لماذا تدعم الإرهاب؟!

وتابع قباني قائلًا أنه كان لا يريد أن يخرج عن شعوره ويخطئ قائلًا "مكنتش عايز أتعصب وأركب نفسي الغلط". مستكملًا حديثه أن بعد ذلك بعدة أيام فوجئت بسؤالها لي قائلة "كريم إنت ليه بتدعم الإرهاب؟".

قال كريم أنها "حرقت دمي" وبدأ في الرد عليها غاضبًا مطالبًا إياها بعدم التدخل لأنه تعامل معها باحترافية ولم يتدخل عندما وجدها تنشر (ستوريز) مؤيدة للدولة الأخرى. مؤكدًا أنه ظل يتحاور معها لمدة ساعتين ليوضح لها تاريخ الصراعات وهي رافضة للاقتناع.

بعد ذلك جاء مديرهم بالعمل يسألهم لماذا لا تقومون بعملكم فردت عليه زميلته قائلة "كريم بيتخانق معايا على اللي بيحصل في العالم" فاندهش مديرهم وسأل كريم قائلًا "دا بجد؟" فرد عليه البلوجر المصري قائلًا أنه لا يتشاجر معها بل يتناقش معها ويقول كلمة الحق.

ما تفعله لن يعجب العملاء!

أشار قباني بمقطع الفيديو الذي نشره على حسابه على موقع انستجرام أنه بعد ذلك اصطحبه مديره للحديث مع بعضهما البعض منفردين قائلًا له "كريم إنت بقالك فترة بتنزل ستوريز وريلز وكدا ودا مش أصح حاجة عشان إنت عندك متابعين كتير والعملاء مش هيعجبهم كدا".

فسأله كريم هل تريد مني أن أوقِف ما أفعله؟ فقال له (لا)، مضيفًا أنه فوجئ بعد ذلك بمهاتفتهم له في يوم إجازته مطالبين إياه بالذهاب للعمل فذهب كريم متوقعًا أن هناك عملًا مطلوب إنجازه، لكنه عندما ذهب وجدهم جميعًا حاضرين وطالبوه بالإمضاء على ورقة بها بند يفيد بأن الشركة وكريم يستغنون عن بعضهما البعض!

وأكد كريم في الفيديو الخاص به أن هذا الأمر ليس هو السبب الوحيد في انزعاجه، بل السبب الأخر هو أنهم قبله ذهابه إليهم يوم إجازته فوجئ بأنهم أخرجوه من جروب (واتس اب) بطريقة غير احترافية. متابعًا "أنا حسيت بظلم شوية، بس أنا ولا حاجة بالنسبة للي بيتظلموا كل يوم في فلسطين."

وأنهى كريم حديثه بالفيديو نادمًا على خطأه بعدم الحديث مع زميلته عندما وجدها تنشر منشورات مؤيدة للدولة الأخرى قائلًا "أنا غلطت أكبر غلط لما كنت بشوف (الستوريز) بتاعتها ومكنتش بقولها حاجة.. أنا سكت عن الحق.. وأنا غلطان.. أنا مش هسكت عن الحق.. دي علامة من عند ربنا إني كنت أسيب الشغل وحسبي الله ونعم الوكيل."