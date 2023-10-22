مكتب نتنياهو: زعيما فرنسا وهولندا يخططان لزيارة إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم، الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتي سيصلان إلى إسرائيل غدًا، الإثنين.

وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفيا مع الزعيمين وكذلك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وسيصل ماكرون وروتا يومي الاثنين والثلاثاء، وسيلتقيان بنتنياهو، بحسب مكتبه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر الزعماء الغربيين على دعمهم 'لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس الوحشي'، مضيفا أن 'انتصار إسرائيل على حماس سيكون انتصارا للعالم أجمع'.

وتواصلت CNN مع قصر الإليزيه، الذي لم يؤكد بعد زيارة ماكرون، لكن الرئيس الفرنسي قال إنه سيزور إسرائيل في الأيام التالية، بحسب مكتبه.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني أنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، قائلاً إنه كرر 'إدانته لهجمات حماس الإرهابية ضد إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضدها، في حدود القانون الدولي والإنساني'.

وكتب سانشيز أنه يجب إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة “فورا ودون قيد أو شرط”.

وأضاف أنه يجب حماية جميع المدنيين في الصراع بين إسرائيل وحماس، ويجب تقديم 'مساعدات إنسانية كافية ومستدامة' لشعب غزة.