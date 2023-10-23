بيطري الغربية يتسلم آلات جديدة لتشغيل الوحدات ضمن مبادرة حياة كريمة

تسلمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور مدير المديرية ، بعض معدات وأجهزة وآلات تشغيل الوحدات البيطرية الجديدة المقامة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك في إطار الاستعدادات لافتتاح وتشغيل الوحدات البيطرية المنشأة ضمن المجمعات البيطرية الزراعية بالمبادرة الرئاسية، وتنفيذا تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبرعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار مدير المديرية، إلى إستلام ٩ أصناف من الأجهزة والمعدات مؤخرا وهي : ميكرسكوبات ، شنط جراحة بمشتملاتها ، مسدس تبليع مغناطيس، مسدس تجريع أدويه أتوماتيك، أجهزة خصي كبيرة وصغيرة ، شنط حافر ، سماعه طبيب و شنط تلقيح إصطناعي بمحتوياتها.

وكانت المديرية قد تسلمت فى وقت سابق العديد من الأثاثات والأجهزة والمعدات والألات ضمت المكاتب ، المقاعد، ثلاجات، مواتير رش ،ترابيزات جراحة ،أجهزة سونار ، شانونات، مراوح مكتب ، ثلاجات ، ترولى حامل أدوات ومعدات جراحية وكنب معدني، ليكون إجمالي ماتم استلامه حتى الآن عدد ٢٦ صنف، وبأعداد متساوية لتشغيل الوحدات الثمانية وما يتيح دقة الكشف والفحص لكافة أنواع الحيوانات والطيور مع تقديم كافة الخدمات بشكل مرضى لأهالى قرى مركز زفتى.