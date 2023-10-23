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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وفاء الأطفال.. تلاميذ مدرسة إبتدائية ينظمون ممرا شرفيا للمدير لبلوغه سن المعاش

صدى البلد

نظم تلاميذ ومعلمى مدرسة  التربية القومية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف ، ممرا شرفيا لمدير المدرسة منتصر نفادى بمناسبة بلوغه سن المعاش.

فوجىء منتصر نفادي حسن ابو العينين، مدير مدرسة  القومية ، بتلاميذ ومعلمى المدرسة يستقبلونه بممر شرفى فى طابور الصباح فى اخر أيام عمله، ووصوله لسن المعاش.

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وقال منتصر نفادى ،انه سعيد بتنظيم تلاميذ المدرسة الممر الشرفى له، فى أخر أيام عمله بالمدرسة، لوصوله إلى سن المعاش، مقدما الشكر لتلاميذ ومعلمى المدرسة على هذا الموقف النبيل.

وأضاف منتصر نفادى، أنه بدأ عمله مدرسا بالأزهر الشريف عام 1988 ثم تدرج فى العمل مدرس اعدادي 1992 ،بإدارة الواسطى بمدرسة الحومة الاعدادية المشتركة، ثم مدرسة الزيتون الاعدادية المشتركة بإدارة ناصر التعليميه، ومدرسة باروط بنات الاعدادية، ثم مدرس أول دراسات اجتماعية بمدرسة باروط الاعداديه بنين، ومدرس تاريخ ثانوي بمدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية بباروط لمدة عشرة سنوات، ثم موجه دراسات اجتماعية بإدارة سمسطا التعليمية،  وموجه اعدادي بإدارة بني سويف، وموجه تاريخ ثانوي بإدارة بني سويف، وموجه أول تاريخ بإدارة الواسطى، وموجه أول تاريخ بإدارة ببا التعليمية، وموجه أول تاريخ بإدارة بني سويف التعليمية، ثم العودة للتدريس بمدرسة الثانوية بنات القديمة، ثم مديرا للتعليم الاعدادي بإدارة بني سويف التعليمية واخيرا مديرا لمدرسة 
القومية .

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