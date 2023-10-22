محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج التفتيش المالي والإداري على مجالس المدن

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، تعرقل جهود الدولة التنموية.

وأشار إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد محمد دسوقى مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة ، خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر الجاري، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة، توجيه 33من الحملات التفتيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية والمشروعات التابعة للمحافظة ، بواقع 6 زيارات (لمجالس قرى:أطواب ،النويرة ،طنسا بني مالو ،صفط راشين ، بجانب الإدارة الهندسية قسمي النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ) ، بجانب 15حملة تفتيش في قطاع الصحة ،شملت :مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة وهي (السلطاني ،هربشنت ،أطواب ،النويرة طحا البيشة،بني قاسم ،نزلة حنا ، أبسوج ،سنور، صفط راشين ،الهرم ، مكتب رعاية الطفل بمركز الفشن ،مكتب صحة ثان ، إدارة التموين الطبي ،مستشفى قروي تزمنت الشرقية ،معمل الرصد البيئي وإدارة الشئون الوقائية (وحدة الرصد)

كما شملت 12 زيارة في قطاعات التعليم والزراعة والطرق والنقل والطب البيطري والشباب والرياضة، شملت مدارس(الأقباط الابتدائية المشتركة ، السيدة خديجة الثانوية بنات ، السلام الإعدادية بنات ، الثانوية بنات الجديدة )، فضلاً عن الإدارة الزراعية بالفشن ،ووحدة إطواب البيطرية ، والإدارة البيطرية بكل من الفشن وببا ، وإدارة شباب ببا ، مبنى ديوان مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وإدارة تموين ببا ، ومبنى ديوان عام مديرية الطرق والنقل

وكلف المحافظ مسؤولى التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في :حالات غياب ،والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل،مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات في هذا الجانب