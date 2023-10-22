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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقارير لجان المتابعة الميدانية للعمل بالمجالس القروية

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ،لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين ،مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

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جاء ذلك خلال مناقشته تقارير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، التي عرضها الأستاذ أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات ومنظومة العمل   في عدد من  المجالس القروية  بمراكز : الواسطى، بني سويف ، سمسطا، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة ( محمد رمضان ، محمد ربيع ، طه سلامة ، سعيد فاروق، شريف حبشي ، نصر أبوسيف )

 

تم المرورعلى مجالس قرى ( إطواب ، مازورة ، أبشنا ) ، ومتابعة سير العمل باقسام وإدارات الوحدات القروية ، وشملت : الحملة الميكانيكية ، مركز المعلومات ، الإشغالات ، البيئة والتنظيم ، المخازن ، مشروع النظافة ، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، ومتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات بالشوارع ،والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة مستجدات الموقف في ملفات التصالح ،وقد أسفرالمرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل

من جهته كلف المحافظ رؤساء  الوحدات المحلية  ببني سويف والواسطى وسمسطا،باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافي الملاحظات  التي تضمنتها التقارير ، مع التوجيه بتكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة  لسير ومنظومة العمل بالوحدات المحلية والمجالس القروية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير أو تراخ في العمل، مع تكليف إدارة المتابعة بإعادة المرور لبيان مدى تنفيذه من توجيهات

 

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