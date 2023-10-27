انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن الاستزراع السمكي في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الاستزراع السمكي .

وأوضح المركز ان الثروة السمكية تحظى باهتمام كبير في مصر؛ حيث تمتلك مصر سواحل طويلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى بحيرة ناصر والبحيرات الشمالية.

وتسعى مصر إلى زيادة إنتاجها السمكي من خلال تطوير أنشطة الاستزراع السمكي.

ويُعَد مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة أحد أهم المشروعات التي تهدف إلى زيادة إنتاج مصر السمكي، ويقع المشروع في محافظة البحر الأحمر، ويتكون من 61 حوضًا، منها 41 حوضًا للأسماك البحرية، و20 حوضًا للجمبري.

ويبلغ إجمالي إنتاج المشروع من الأسماك البحرية 250 طنًّا سنويًّا، ومن الجمبري 100 طن سنويًّا، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 300 مليون جنيه.

أهمية المشروع:

يساهم مشروع الاستزراع السمكي بمثلث الديبة في تحقيق عدد من الأهداف، منها:

• زيادة إنتاج مصر السمكي.

• توفير فرص عمل جديدة.

• تحسين الاقتصاد المصري.

• حماية البيئة البحرية.