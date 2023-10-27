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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شخصية بوحة على الأفيش.. طرح البوستر الدعائي لمسرحية على بابا لـ محمد سعد

بوستر مسرحية على
بوستر مسرحية على بابا

بدأت الشركة المنظمة لفعاليات موسم الرياض الإعلان عن العروض المشاركة فى هذه الدورة ومنها مسرحية على بابا للفنان محمد سعد.

وطرحت الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض البوستر الدعائى الأول لمسرحية على بابا  استعداد لعرضها يوم 30 من شهر نوفمبر القادم.
 

شخصية بوحة الصباح 

وظهر محمد سعد فى البوستر الدعائى للمسرحية بشخصية بوحة الصباح والذى سبق وقدمها فى فيلم سينمائى يحمل نفس الأسم مع مي عز الدين وحقق نجاحا كبيرا فى السينمات.
 

قصة مسرحية على بابا 

علي مرسيدس ميكانيكي السيارات المعروف بأمانته يتعرض لاختبار لمدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه علي بابا ليواجه مجموعة تحديات واختيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصا بعد أن يواجه عصابة الأربعين حرامي، وهي بطولة محمد سعد وسامي مغاوري وويزو.

 

أسعار تذاكر المسرحية 

وطرحت الشركة المنظمة لموسم الرياض أسعار تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تخطت الفئة الأولى مبلغ 8896 جنيها، أما الفئة الثانية تبلغ سعرها 7413 جنيها والفئة الثالثة تصل سعرها 5930 جنيها، أما الرابعة فتصل سعرها بالمصري 5560 جنيها والفئة الخامسة بـ5189 جنيها والفئة السادسة بـ 4530 جنيها والفئة السابعة تصل سعرها إلى 4118 جنيها.

 

والفئة الثامنة بـ 3706 جنيها أما الفئة التاسعة تصل سعرها 2965 جنيها والفئة العاشرة بـ 2635 جنيها والفئة الحادية عشر تصل سعرها 1482 جنيها أما الفئة الاقتصادية فتصل سعرها 1070 جنيها والفئة الأخيرة بـ 741 جنيها.

موسم الرياض محمد سعد بوحة الصباح مسرحية على بابا

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