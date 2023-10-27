عميد ألسن عين شمس تبحث تعزيز التعاون مع وفد ياباني

استقبلت الدكتورة .سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفد ياباني يترأسه ميتسوهيرو إينادا، مدير القسم الدولي لتعليم اللغة اليابانية وإيفاد الخبراء بمؤسسة اليابان بطوكيو، وأيومي هاشيموتو، مديرة مؤسسة اليابان، و كينتو أونوديرا، نائب مدير المؤسسة، بحضور د.محمد عبدالرحمن عشيبة، المدرس بقسم اللغة اليابانية.

و تناولت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، بحث سبل التعاون المشترك بين قسم اللغة اليابانية بالكلية ومؤسسة اليابان خاصًة في ما يتعلق بآليات إيفاد خبراء تعليم اللغة اليابانية من المؤسسة إلى قسم اللغة اليابانية، فيما يخدم العلمية التعليمية بالقسم، وكذلك لبحث برامج الدعم الأكاديمي المقدمة من مؤسسة اليابان للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وتطرقت خلال حديثها لمناقشة سبل تسهيل الإجراءات المتعلقة بعقد اختبار الكفاءة في اللغة اليابانية JLPT في شهر ديسمبر القادم بكلية الألسن للمرة الثالثة على التوالي.

كانت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، قد استقبلت تشوى بيونغ سون، الوزير المفوض والقنصل العام للسفارة الكورية بالقاهرة، و الفنان الكوري العالمي كانغ ايك جونغ، بحضور الدكتورة سارة ماجد، المدرس بقسم اللغة الكورية، وذلك قبيل إلقاءة محاضرة عن الفن بعنوان "الاشياء التي اعرفها"، ثم تبعها بورشة عمل مع طلاب الكلية.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن قسم اللغة الكورية بالكلية أحد أعرق الأقسام في مصر والشرق الأوسط لتدريس اللغة الكورية وثقافتها، مشيرة إلى التعاون الفعال بين القسم وسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة وما تقدمة للقسم من دعم على مستوى المراجع و المدرسين الكوريين للقسم، كذلك أوضحت أن أبناء قسم اللغة الكورية بالكلية اليوم يعملون في العديد من المناصب المرموقة في مختلف المؤسسات المحلية والعالمية.



وتابعت حديثها مشيرة إلى أن إدارة الكلية حريصة على استضافة أصحاب اللغة بمختلف تخصصاتهم لإثراء العملية التعليمية وتعزيز قدرات وإمكانات الطلاب المصريين في التمكن من اللغة الكورية وثقافتها لتوطيد العلاقات الدولية والتعاون الآكاديمي مع الجانب الكوري.