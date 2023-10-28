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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يمكن الخلط بينها وبين مرض عقلي.. 5 أعراض لنقص فيتامين B12

5 أعراض لنقص فيتامين
5 أعراض لنقص فيتامين B12

نقص فيتامين B12 يمكن أن يسبب عدة أعراض، وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد تتداخل مع أعراض بعض الأمراض العقلية، إلا أنه من الضروري التمييز بينها، إليك خمسة أعراض شائعة لنقص فيتامين B12:

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5 أعراض لنقص فيتامين B12

تعب وضعف عام: يمكن أن يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 بالتعب المستمر والضعف العام، وقد يشعرون بعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية بنفس الكفاءة.

اضطرابات في الجهاز العصبي: نقص فيتامين B12 يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب اضطرابات عصبية مثل الشعور بالتنميل والزغللة في الأطراف (اليدين والقدمين)، وتنميل اللسان، وصعوبة التنسيق والتوازن.

اضطرابات المزاج والاكتئاب: قد يرتبط نقص فيتامين B12 بتغيرات في المزاج واضطرابات الاكتئاب. قد تشعر بالحزن المستمر، والقلق، والاكتئاب الشديد دون سبب واضح.

ضعف الذاكرة وصعوبات التركيز: يمكن أن يؤثر نقص فيتامين B12 على القدرة العقلية والعمليات العقلية العليا مثل الذاكرة والتركيز. قد تجد صعوبة في تذكر المعلومات والتركيز على المهام.

صعوبات هضمية: يمكن أن يؤثر نقص فيتامين B12 على الجهاز الهضمي ويسبب مشاكل مثل فقدان الشهية، والغثيان، والانتفاخ، والإمساك.

إذا كنت تشك في وجود نقص فيتامين B12 أو تعاني من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب لتأكيد التشخيص وتقديم العلاج المناسب، الطبيب سيقوم بإجراء الفحوصات المناسبة لتحديد مستوى فيتامين B12 في الجسم وسبب النقص، وسيوجهك إلى العلاج الملائم، سواء كان عبارة عن تناول مكملات فيتامين B12 أو تغييرات في النظام الغذائي.

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