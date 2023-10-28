رئيس شركة العاصمة الإدارية: نتكفل برعاية طلاب مبادرة 100 حلم للمستقبل

كشف خالد محمود عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، تفاصيل لقائه بطلاب مبادرة 100 حلم للمستقبل.

وقال خالد محمود عباس خلال حواره بقناة أون،:"النهاردة كان أول يوم لرعاية 100 طالب بجامعات العاصمة الإدارية الجديدة، معقبا:" شركة العاصمة تتكفل بتكاليف الطلاب الدراسية والمعيشية".

وأوضح رئيس شركة العاصمة الإدارية،:"سنوفر تدريب للطلاب بشركة العاصمة الإدارية وسنتابعهم في الجامعات باستمرار واختيار المتفوقين منهم للعمل بالشركة.

وأضاف:" هذه الخطوة هامة وتساعد في رفع مستوي التعليم من انظمة تعليمية مختلفة للغاية، متابعا:" لدينا جامعات دولية ولذلك لن يحتاج الطلاب للسفر للخارج للدراسة خاصة في ظل توفير اختصاصات جديدة ومتقدمة للغاية.