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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس شركة العاصمة الإدارية: نتكفل برعاية طلاب مبادرة 100 حلم للمستقبل

خالد عباس
خالد عباس

كشف خالد محمود عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، تفاصيل لقائه بطلاب مبادرة 100 حلم للمستقبل.

وقال خالد محمود عباس خلال حواره بقناة أون،:"النهاردة كان أول يوم لرعاية 100 طالب بجامعات العاصمة الإدارية الجديدة، معقبا:" شركة العاصمة تتكفل بتكاليف الطلاب الدراسية والمعيشية".

وأوضح رئيس شركة العاصمة الإدارية،:"سنوفر تدريب للطلاب بشركة العاصمة الإدارية وسنتابعهم في الجامعات باستمرار واختيار المتفوقين منهم للعمل بالشركة.

وأضاف:" هذه الخطوة هامة وتساعد في رفع مستوي التعليم من انظمة تعليمية مختلفة للغاية، متابعا:" لدينا جامعات دولية ولذلك لن يحتاج الطلاب للسفر للخارج للدراسة خاصة في ظل توفير اختصاصات جديدة ومتقدمة للغاية.

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رئيس شركة العاصمة الإدارية: نتكفل برعاية طلاب مبادرة 100 حلم للمستقبل

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