الداخلية تضبط قضية غسيل أموال ب50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء عقارات وسيارات).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ (50 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.