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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بالبحيرة

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" وأحدهم "سيئ النية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات الرى من الأراضى الزراعية ليلاً وتغيير معالمها وبيعها "لعميلهم سيئ النية" متخذين من دائرة مركز شرطة إدكو مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (فرد محلى –عدد من الطلقات - الميكروباص قيادته "معد لإرتكاب الواقعة عن طريق إزالة مقاعدة") ، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (10) وقائع أرشدوا عن المسروقات (ماكينات رى ، أجزاء ماكينات ، موتور كهربائى) . 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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