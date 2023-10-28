عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غزة بلد العزة.. هاجر أحمد تدعم القضية الفلسطينية

هاجر احمد
هاجر احمد

وجهت الفنانة هاجر أحمد رسالة دعم لأهل غزة، بعد قصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في قطاع غزة، ما أسفر على انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.

وكتبت هاجر احمد عبر حسابها الشخصي علي انستجرام:" غزة تتعرض لهجوم هو الأعنف منذ بداية الحرب من كلاب الاحتلال الصهيوني وانقطاع الانترنت وانقطاع التلفونات ... والتواصل معاهم نهائيا لإبادتهم بهدوء بعيدا عن ضجة الاعلام والكل يشاهد ولا يجرؤ علي التدخل ولا يجرؤ علي قول الحق ... سيشهد التاريخ ان ٢ مليار مسلم علي وجه الأرض لم يسعفوا أطفال غزة لم يسعفوا الأبرياء قتلناهم بدم بارد غزة يا بلد العزة لك الله ولا لكي غيره".


 

وبدأت هاجر أحمد ، تصوير دورها في فيلم "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

ويُشارك في بطولة «بلموندو»، الفنانون حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

أطفال غزة الفنان حسن الرداد الفنانة هاجر أحمد القضية الفلسطنية انقطاع الاتصالات صيف 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

خالد الغندور يتخذ قرارا مفاجئا عقب خسارة الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

فيديوهات مخلة للشرف..عنتيل مدينة نصر: كنت بقيس الضغط للسيدات ..مفاجأة في الاعترافات

أمريكا والصين تتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء بايدن وشي جين بينج

دعاء على إسرائيل.. الإفتاء تزلزلها بـ5 كلمات وتنصر أهل فلسطين وغزة بـ6 أدعية

starlinkforgaza.. متى يعمل الإنترنت عبر القمر الصناعي في غزة| هذه شروطه

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عصام أبو ركبة رئيس المنظومة الجوية في حماس| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

24 فائدة لتناول البرغل| تعرف عليها

صمت الوجع مسموع.. مقطع فيديو مؤثر لأم تحتضن طفلها أبكى رواد السوشيال

تطورات جديدة| نجل الدكتور هاني الناظر يصدم محبيه ويطلب الدعاء

طريقة عمل الدجاج الكرسبى

فيديو

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ