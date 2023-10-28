عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة 30 متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية

جانب من أمر الإحالة
جانب من أمر الإحالة

قال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير ، إن المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أمر بإحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة.

وشملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور  عبدالله قنديل، قد تلقى بلاغ وزير المالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج.

حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد الشناوي، وفي ضوء التقارير التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات محل البلاغ، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر- كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال العمل على مشروع "الخلاطة الأسفلتية" الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى شملت:

• صرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة للعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية"، بالمخالفة لأحكام القانون.
• مخالفة أحكام لائحة المخازن؛ مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة لمبالغ مالية دون وجه حق.
• تحرير مذكرات صرف صورية تتضمن اكتمال أعمال خاصة بالمشروع دون التحقق من تنفيذها.
• اتخاذ إجراءات شراء معدات لمشروع "الخلاطة الأسمنتية" بمبلغ "٤٠ مليون جنيه" من الخطة الاستثمارية للدولة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وحال كونه من المشروعات الإنتاجية التي يتعين تدبير مصروفاتها ذاتياً من إيرادات المشروع؛ مما حَمَّلَ الميزانية العامة  للدولة مبالغ لا تخصها، وتوفير تلك المبالغ لمشروع "الخلاطة الأسمنتية"؛ بما يحقق أرباحاً وهمية للمشروع بهدف توزيع مكافآت غير مستحقة على العاملين به.


• الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال المختصين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية" مما أدى إلى:
- عدم رد المبالغ التي تم خصمها من مقاولي الباطن كَنِسَب سوء مصنعية وعدم مطابقتها للمواصفات، بلغت اجماليها ما يقارب "١٥٠ ألف جنيه ".
- التقاعس عن تنفيذ العمليات الموضحة تفصيلاً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق، خلال مدة التنفيذ المحددة بالعقود بإجمالي مبلغ يجاوز "٢١ مليون جنيه"، واستحقاق غرامة تأخير عن التنفيذ عن تلك المدد، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ما يقارب" ٣.٥ مليون جنيه".
- عدم إمساك دفاتر لتسجيل مدخلات ومخرجات المواد الخام الخاصة بالخلطة الأسفلتية؛ مما أدى إلى وجود عجز بلغت قيمته الدفترية مبلغًا يجاوز "٦ مليون جنيه" واختلاس تلك الكميات والإضرار بالمال العام، إضافة الى مبلغ "ستمائة ألف جنيه" غرامات مستحقة بمقتضى القانون.

• كما كشفت التحقيقات عن عددٍ من المخالفات لقواعد استخدام السيارات الحكومية التابعة للمحافظة، تضمن تشغيل عدداً منها لغير الغرض المخصصة له، واستخدامها دون الالتزام بالضوابط القانونية من تحرير أوامر تشغيل أو خطوط سير، وإساءة استخدامها مما تسبب في وقوع تلفيات بعدد من السيارات وتحمل المحافظة تكاليف إصلاحها، دون التحقيق لمعرفة المتسبب في التلفيات أو الحوادث؛ مما أدى لتحميل موازنة المحافظة مبلغًا يقارب "السبعين ألف جنيه"، فضلًا عن عدم إضافة الأصناف التي تم تغييرها من السيارات، وعدم امساك سجل التحركات وتشغيل المركبات بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار / حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أمرت النيابة بالآتي:


١) إحالة إثنين من المهندسين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، إلى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة؛ لاتخاذ إجراءات مسائلتهما تأديبيًا وفقًا لأحكام قانون الجامعات، لما ثبت في حقهما من مخالفاتٍ حال عملهما كاستشاريين لبعض مقاولي الباطن للمشروع.
٢) إفراد تحقيق مستقل لعددٍ من المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت للنيابة خلال التحقيقات، والتي شملها تقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية، واللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

المتحدث باسم النيابة الإدارية المخالفات المالية المركزي للمحاسبات المستشار محمد سمير النيابة الإدارية ديوان عام محافظة سوهاج سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: نقل 45 مصابا إلى المستشفيات في حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي

أحمد موسى يزف خبر وقوع قائد إسرائيلي في يد المقاومة الفلسطينية

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

حصر الضحايا..تصادم عدد كبير من السيارات على طريق الإسكندرية الصحراوي

ماذا حدث فى فيلا المنصورية.. حفل صاخب ينتهى بشكل مأساوي |القصة الكاملة

العربيات وسط النيران.. اللقطات الأولى لحادث طريق الإسكندرية الصحراوي

حماس: أفشلنا الهجوم البري على غزة وكبدنا الاحتلال خسائر فادحة

موضوعات متعلقة

بلاغ بواقعة خطف شخص يكشف عن صفقة بيع آثار مقلدة

محافظ القاهرة يتابع إصلاح ماسورة المياه المكسورة بشبرا وعمليات شفط المياه.. صور

مرور القاهرة : رفع آثار حادث انقلاب اتوبيس بشبرا .. تفاصيل

أمن القاهرة تساعد سيدة مسنة وتنقلها إلى المستشفى

القبض على المتهمين بضرب مواطن حتى الموت في عين شمس

مندوب شركة شحن بالقاهرة وراء سرقة أموال من محل عمله

القبض على صاحب شركة لاتجاره في النقد الأجنبى

خلافات مالية تدفع رجلين وسيدة لإلقاء صديقهم من شرفة منزلهم بدار السلام

ترشيحاتنا

الاحتلال يعلن قتله لقائد القوة البحرية لحماس

مزاد جمارك سفاجا والغردقة وبورسعيد ونويبع .. تعرف على السيارات المشاركة

شهود عيان على بعد كيلو ونصف من شمال القطاع.. لم نر دبابات إسرائيلية

أمريكا تطالب الصين بالضغط على إيران لإنهاء الحرب في غزة

بحضور الرئيس السيسي وكبار المنتجين.. تفاصيل ملتقى ومعرض الصناعة بدورته الثانية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تهديدها بالموت.. معلومات صادمة لا تعرفها عن بيلا حديد

5 فوائد تحصل عليها من تناول الجوافة..  ما هي

مفيش انترنت ولا اتصالات|عزل غزة عن العالم.. هل تحل وي وفودافون المشكلة ؟

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

مندوب إسرائيل باليونسكو يطلب دقيقة صمت على أرواح مواطنيه ومندوبة كوبا ترد.. فيديو!

من أجل فلسطين.. ويجز يشارك فى مظاهرة أمريكية ضد إسرائيل

كشفت اللحظات الأخيرة قبل الموت.. مقطع فيديو لطبيبة أثار الجدل

رحمة زين توبخ مراسلة سي إن إن.. ماذا قالت| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ