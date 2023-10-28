غرفة القليوبية : مبادرة ابدا تساهم فى التنمية الاقتصادية والصناعية لمصر

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية - وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهد الكبير الذي تقوم به المبادرة الوطنية" ابدأ"، منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق المبادرة، التي ساهمت في دعم وتوطين الصناعات الوطنية، بالاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

دعم الصناعات، والبحث والتطوير

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ، أن مبادرة "ابدأ" تشمل ثلاثة محاور منها: المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث والتطوير وجميعها محاور تذلل العقبات وتسهل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية، لتحقيق طفرة على أرض الواقع، وهو ما يساهم في دعم الصناعات الوطنية والنهوض بها، وتقليل الاستيراد مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد المصري.

وضع الدولة المصرية على خريطة التنمية الاقتصادية

وأشار "الفيومي"، إلى أن المبادرة قادرة على وضع الدولة المصرية على خريطة التنمية الاقتصادية، وأن تحقق قفزات في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي بغرض توطين الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف أيضا توفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ذراع اقتصادي لمبادرة "حياة كريمة"

ونوه إلى أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تُعد ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، لافتا إلى أن المبادرة تسعي بكل قوة إلى دعم القطاع الخاص وحل المشاكل التي تواجه أصحاب المصانع والشركات من أجل توطين الصناعات المحلية، وإنهاء الأزمات التي تواجه القطاع الخاص.