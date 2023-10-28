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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لوضع جدول زمنى للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للقرى

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب بلال النحال عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى (كومبو، ليديا، الشرم، أسعد، روضة المغازي، ربعمائة المغازي، ستمائة المغازي، كوم النصر) وعزبتي (حمد منيسي، ثلاثة) بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وقال النائب بلال النحال إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة فى هذا الصدد فى دور الانعقاد الماضي ولم يتم البت فى الأمر على الرغم من وجود عدد من القرى استوفت الاشتراطات المنصوص عليها بداية من التمتع بخدمات الصرف الصحى والبنية التحتية وما شابه، وهذا بدوره يعنى وجود خلل فى عملية التوصيل.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك جدول زمنى لسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لكافة القرى المحرومة على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى نطاق محافظة البحيرة بصفة خاصة شريطة أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لتكون هناك مصداقية بين السلطة التنفيذية والمواطنين فى هذا الملف على وجه التحديد.

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