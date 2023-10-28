أخبار التكنولوجيا.. ساعات آبل الذكية تواجه حظرا وقد تختفي من السوق.. أوبو تعلن عن أحدث هاتف 5G بسعر منافس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أضافت شركة أوبو Oppo الصينية، هاتفا جديدا إلى تشكيلة هواتفها الذكية العاملة بشبكات الجيل الخامس 5G، ضمن سلسلة "A" التي تستهدف الشباب في المقام الأول.

هل هاتفك منها؟ 3 هواتف مشهورة تخسر دعم شاومي إلى الأبد

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، سلسلة Xiaomi 14 لأول مرة في الصين، تجلب هذه الأجهزة العديد من الترقيات، واحد منها هو دعم البرامج الأطول، مثل سلسلة Xiaomi 13T التي تم إصدارها مؤخرا، ستتلقى هذه الهواتف 4 أجيال من نظام التشغيل أندرويد و5 سنوات من التحديثات الأمنية.

يرغب العديد من الآباء والأمهات في شراء هاتفا ذكيا لأبنائهم من طلبة المدارس، يتميز إمكانات قوية وبسعر اقتصادي يوفر في الميزانية، لذلك سنوضح لك خلال السطور التالية أرخص 5 موبايلات لطلبة المدارس في السوق المصرى.

أصدرت لجنة التجارة الدولية الأمريكية، أمرا لحظر استيراد ساعات آبل الذكية إلى الولايات المتحدة بعد أن قضت الحكومة الفيدرالية بأنها تنتهك براءة اختراع الشركة.

أطلقت شركة شاومي، الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي في الصين، تحت اسم Mix Fold 3 ماكس فولد 3، والذي يتميز بمجموعة من المواصفات القوية التي تجعله من أقوى الهواتف الرائدة ذات الشاشة المرنة القابلة للطي، وكـ منافس قوى لأجهزة سامسونج الشهيرة جالاكسي فولد.

تشتهر بلاك فيو Blackview، بهواتفها الذكية القوية ذات الأسعار المعقولة، وفي الآونة الأخيرة، اتجهت الشركة إلى إنتاح نماذج جديدة أنيقة قوية، لذا كشفت الشركة عن هاتف Shark 8 كأحد إصداراتها الأنيقة والقوية.