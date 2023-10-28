القبض على شخصين يتاجران فى العملة بالجيزة والبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
قامت الأجهزة الأمنية بحملات أسفرت جهودها فى مديرية أمن الجيزة عن ضبط (رئيس قسم حسابات بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").
وفى مديرية أمن البحيرة تم ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة المحمودية ) لقيامهما بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية "عملات محلية وأجنبية " بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.