الهلال الأحمر الدولي : نطالب العالم بتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، حيث أكدت مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي أن ما تم إدخاله لغزة من مساعدات ضئيل بالمقارنة بحاجات القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية.



وأكملت: نطالب العالم بتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة.. ويجب تأمين إدخال المساعدات للقطاع، مشددة على أن العدوان الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية في قطاع غزة.



ولفت إلى أن المؤسسات الصحية تعاني بشدة في قطاع غزة.. والهلال الأحمر المصري يقوم بدور محوري لتنسيق الدعم الدولي.