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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: الكشف الطبي المجانى على 964 مواطنا بقرية كفر ميت العبسى بقويسنا

قافلة طبية في المنوفية
قافلة طبية في المنوفية



أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى الإستمرار في تنظيم الحملات والقوافل الطبية المتنقلة بكافة أرجاء المحافظة لتوفير الخدمات الصحية المتنوعة.

 قامت اليوم مديرية الشئون الصحة بتنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشرفا الغربى بمركز ومدينة تلا وذلك على مدار يومى السبت والأحد 28 ، 29  من  أكتوبر الحالى بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة في تخفيف العبء عن أهالينا بالقرى والنجوع كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة.

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وأوضح الدكتور خالد عبدالغنى مدير مديرية الصحة بالمنوفية أن القافلة تشمل تخصصات ( الباطنة - الأطفال - الجراحة - الأسنان -  الجلدية -  نساء وتوليد - تنظيم أسرة - أنف وأذن وحنجرة ) ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي ، لافتاً أن القافلة الطبية تخدم قرى كفر الشرفا الغربى ، العلوى، صفط جدام ، منشأة السلام، عزبة الحطيم ، والعزب المجاورة.


وفى ذات السياق، أشار مدير مديرية الصحة بالمنوفية أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (964) مواطن بالقافلة الطبية العلاجية بقرية كفر ميت العبسي بمركز قويسنا بمركز ومدينة قويسنا خلال يومي 25 ، 26  أكتوبر 2023، وتم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (140) حالة والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم إكتشاف (65) حالة، فيما تم تقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (25) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل (5) حالات لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، وكذا تنظيم (10) ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحياً.
هذا وثمن محافظ المنوفية مبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم ، مؤكداً دعمه الكامل للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين ومشيداً بالجهود التى تبذلها مديرية الصحة بالمحافظة.

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