عزة مصطفى: رسائل الرئيس السيسي اليوم قوية وطمأنت الشعب

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل رسائل قوية للقاصي والداني، خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم السبت، مفادها بأن مصر دولة قوية، ولا أحد يستطيع أن يمسها.

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس طمأن المصريين بأن السياسات المصرية لا يوجد فيها أي غدر أو مصالح، وأن المصلحة الوحيدة، هي مصلحة وبناء الوطن.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه للمواطنين والعالم، قائلا: “مصر دولة ذات سيادة، وأرجو أن يحترم الجميع قوتها وسيادتها”، متابعا: "مصر دولة قوية جدا لا تُمس.. وده مش تباهي".

واسترس الرئيس السيسي: خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة: “بقول لكل شبابنا والمصريين" ماتقلقوش.. الله- عز وجل- هيحفظ مصر، زي ما حفظ البلد دي في 2011 و2013".

الدولة المصرية قادرة

وأكمل الرئيس: “الله- عز وجل- هيحفظ البلد دائما؛ لأن إحنا مكناش بنعتمد على سياسات غدر وخِسَّة أو مصالح، بل كنا نستهدف إحداث استقرار وبناء وتعمير”.

وأوضح أن: "الدولة المصرية قادرة على حماية نفسها تماما؛ وذلك بفضل شعبها وجيشها وقيادتها، وبقول ماتخافوش وشوفوا حياتكم".